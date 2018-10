“Esto se tiene que terminar. A mí no me entra en la cabeza que sea tan grave lo que hago para provocar semejante reacción. Por las denuncias públicas que he hecho”, se preguntó el ingeniero Rossi, en declaraciones a LU5.

El ingeniero relató que el pasado 22 de septiembre le rompieron de un piedrazo el vidrio laminado de la ventana de su domicilio particular del barrio Río Grande. Tres días más, sufrió un nuevo ataque, esta vez con cuatro pedazos de hormigón que le destrozaron nuevamente el ventanal.

“Ayer a la madrugada me volvieron a romper la ventana. No es un vandalismo al azar sino contra mi persona. Tengo una preocupación importante”, sostuvo Rossi. Al tiempo que señaló que “parece una escalada y no sé dónde va a terminar”.

Además, indicó que incluso los vecinos se manifestaron a favor de juntar firmas para poner cámaras de seguridad y él no descartó la idea de mudarse.

“Estoy pensando en irme de mi casa nada más por la exposición que tengo y la seguridad. Lamentablemente esta ni fue la única vez. En mayo de este año me arrancaron dos veces la patente del auto y me la dejaron en la puerta”, agregó.

Entre sus últimas intervenciones públicas recordó: “Firmé la presentación al Municipio pidiendo una audiencia pública por la cárcel. El Deliberante dijeron que no. Dos semanas después una jueza fallo a favor del reclamo del defensor federal, condenando al municipio y a la provincia a no seguir adelante con la cárcel hasta que no se cumpla con la ley”.

Tras recordar que CAESyP se opone a que no se consulte a la ciudadanía. Al tiempo que añadió: “Me cuesta mucho trabajo no relacionar las denuncias con esta situación. Tampoco soy idiota”.