"Lo quise sacar pero me abrió la puerta y me gritó '¡Correte, correte!'. Se quería llevar el auto conmigo y me empezó a martillar. Forcejeamos y de tanto defenderme me destrozó la mano", relató Silvia, la víctima, a LM Neuquén. Sufrió múltiples heridas en los antebrazos y las manos, que todavía tenía hinchadas y con hematomas.

Robo-Jefatura.jpg

Tan fuertes fueron sus gritos que su pareja, que estaba adentro de la casa, la escuchó y salió a socorrerla. Fue allí que el joven desistió de llevarse el vehículo pero sí se alzó con una mochila con sus documentos, celular y unos 1600 pesos.

La mujer señaló que siempre está "atenta" y mira a su alrededor antes de subir al auto, y que esta vez la tomó de sorpresa. Además, fue la primera vez que sufrió un robo.

Robo-Jefatura2.jpg

Apenas el joven se fue corriendo, Silvia y su pareja cruzaron a la Jefatura de la Policía para denunciar el hecho y se acercó un móvil de la Comisaría Segunda, donde luego ratificó la denuncia. También fue asistida por una ambulancia, donde le hicieron las curaciones y los puntos en su mano derecha.

"Fue un gran susto. Su intención era llevarse el auto conmigo y si yo no me resistía, me llevaba con él. Gracias a Dios no me paso nada más", agregó la víctima.

