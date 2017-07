Jagger, en solitario

Los temas son “England Lost” y “Gotta Get a Grip”, y cada uno fue estrenado con sus respectivos videos.

“England Lost” está inspirada en un partido de fútbol que el ícono del rock mundial presenció, y usó ese momento como una analogía para un país que está en una encrucijada política. “Es acerca de ver perder al seleccionado de fútbol inglés, pero cuando lo escribí, sabía que trataba de algo más que eso. Es sobre el sentimiento de estar en un momento difícil de nuestra historia. Es acerca del desconocimiento sobre dónde estás y el sentimiento de inseguridad. Así es como me sentía cuando estaba escribiendo la canción. Es obvio que tiene bastante humor porque no me gusta machacar demasiado, pero es también una sensación de vulnerabilidad de dónde estamos como país”, explicó Jagger.

“Gotta Get a Grip” es el mismo Jagger hablando sobre asuntos de guerra y escándalos políticos. Acerca del tema dijo: “Supongo que el mensaje es que, pese a todas esas cosas que están pasando, uno tiene que seguir adelante con su propia vida, ser uno mismo y tratar de crear su propio destino”.

El músico contó que comenzó a escribir las canciones en abril y que quiso lanzarlas de inmediato porque “no quería esperar hasta el próximo año, cuando estos dos temas quizás iban a perder impacto y no significar nada”.

Libres: “Gotta Get a Grip” y “England Lost” ya están disponibles para su descarga.