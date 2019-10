Jair Bolsonaro: "Si Lula quiere seguir preso, que siga"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro se manifestó a favor de la continuidad de la prisión del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien rechazó acogerse al régimen de detención semiabierto propuesto por el Ministerio Público Federal en la causa Lava Jato. “Es un derecho de él quedarse preso. Si quiere quedarse, que se quede, no voy a interferir. Él ya fue juzgado en segunda y tercera instancia”, declaró Bolsonaro y fue a más detalles: “El tipo (Lula) metió la mano en la lata y entregó dinero a sus amigos, está patente lo que ocurrió en su gobierno, ellos tenían un proyecto de poder y no funcionó”, destacó Bolsonaro.