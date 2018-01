Joven mata a sus padres, su hermana y una amiga

El cuádruple homicidio se produjo en la localidad de Long Branch, en la costa del Atlántico. Una persona, por ahora no identificada, reportó a la Policía un intenso tiroteo a eso de las 23:45 del domingo, 15 minutos antes de que suenen las campanadas de la medianoche y del esperado brindis.

El fiscal del condado de Monmouth, Christopher Gramiccioni, informó que entre las víctimas se encuentran el padre del detenido, Steven Kologi, de 44 años, y la madre del presunto homicida, Linda Kologi, de 42. También fueron asesinadas la hermana del adolescente, identificada como Brittany, de 18 años, así como una amiga de la familia que vivía en el lugar, llamada Mary Schultz, de 70 años.

“Es algo terriblemente trágico”, agregó Gramiccioni en declaraciones a los periodistas en Long Branch. El funcionario relató que el abuelo y otro hermano del adolescente no resultaron heridos, ya que salieron de la casa a tiempo cundo comenzó la balacera.

Las autoridades no facilitaron la identidad del presunto asesino porque se trata de un menor de edad y en estos casos nunca se da a conocer el nombre. Tampoco apuntaron el motivo que pudo haberlo llevado a cometer el múltiple homicidio, aunque calificaron el tema como un caso aislado de violencia doméstica. “Es una terrible tragedia”, agregaron.

Respecto del arresto, el fiscal agregó, con alivio, que se produjo sin incidentes, ya que el joven no mostró resistencia alguna cuando llegaron las autoridades policiales y se encontraron con semejante cuadro. Además, el fiscal adelantó que probablemente sea juzgado como a un adulto más allá de que sea menor. El fusil con el que se cometió el múltiple crimen estaba registrado a nombre de uno de los residentes de la vivienda no identificado, según el grupo de noticias de Nueva Jersey Advance Media. Se descuenta que el semiautomático pertenecía al padre del chico, uno de los cuatro muertos.

Con un fusil semiautomático, el chico asesinó a los cuatro que estaban en el casa con él. Su abuelo y un hermano se salvaron porque se fueron a tiempo.

Dice que su hijo es un monstruo

La madre de José Enrique Abuín Gey, alias el Chicle y autor confeso del asesinato de Diana Quer, la hija de una argentina radicada en España, calificó a su hijo como “un monstruo y un asesino” y pidió perdón a la familia de la joven madrileña, que desapareció el 22 de agosto de 2016 y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 31 de diciembre en Rianxo. “Mi hijo es un monstruo, un asesino. Yo no crié a un monstruo, pero se convirtió en uno, no puedo más”, dijo la madre del Chicle. El padre de Abuín Gey, sin embargo, defendió la inocencia de su hijo: “No tiene cojones ni para matar a una gallina o a un ratón. Eso es mentira, no mata una gallina ni un ratón. No tiene cojones”, aseguró conmovido.