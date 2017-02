Juicio Escuelita II: confirman penas a los represores

NEUQUÉN

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a represores de la región por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la causa denominada Escuelita II, cuyo proceso judicial se desarrolló en 2012. De esta manera, la Sala Cuarta de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, ratificó las condenas luego de que la Cámara revocara las absoluciones y ordenara agravar las penas a partir de las apelaciones presentadas por la Fiscalía y las querellas. En el juicio fueron juzgados 24 acusados en perjuicio de 33 víctimas.

El nuevo fallo dictado en 2015 por el TOF condenó a los imputados a penas de entre 5 y 25 años de prisión. Entre los condenados están el ex agente civil de Inteligencia Raúl Guglielminetti; el ex jefe de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada Oscar Lorenzo Reinhold. En cuanto a quienes habían sido absueltos, Emilio Sacchitella -personal de Gendarmería- recibió 5 años de prisión y Jorge Gaetani, ex subteniente del Batallón 181, tres años.

En la resolución, los camaristas avalaron la resolución del tribunal con relación a los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención La Escuelita, en el Comando de la VI Brigada, la Comisaría 24 de Cipolletti, la Delegación Neuquén de la Policía Federal Argentina, la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Federal en Neuquén, el Escuadrón 30 Chos Malal de Gendarmería Nacional y la Escuela de Instrucción Andina del Ejército en Bariloche.

El fallo había sido criticado por los organismos de derechos humanos por las bajas penas para los veinte represores imputados y por las cinco absoluciones.