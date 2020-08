Junín se opone a la apertura de la pesca deportiva

En declaraciones al medio AVC Noticias de Villa La Angostura, sostuvo que “esto no es una decisión política, tiene que llevar un estudio de los técnicos y biólogos del CEAN”, y planteó que algunos biólogos “han expresado en las redes sociales su negativa” a la idea.

“Creo que esto es atentar un poco contra la naturaleza, es ir en contra de un recurso natural que es único y que venimos tratando de cuidar hace muchísimos años y que es la vedette o el producto estrella que tiene el turismo en Junín de los Andes que es la pesca y la pesca con mosca”, sostuvo el funcionario municipal. Recordó que “por algo en invierno siempre se hizo la veda´”.

“Los primeros salmónidos que comienzan a desovar en el año a fines de mayo o entrando el otoño son los que están encerrados, en la zona de Villa Traful, después los Fontinalis”, explicó.

Luego, “muy en el invierno, la marrón que desova y por último en primavera la trucha arco iris”, añadió.

“En octubre están en pleno desove, entonces, entrar al río a pescar, más allá de que es una locura y puede ser peligroso porque con el deshielo los ríos vienen muy altos, es atentar también contra las camas de desove de las truchas, en este caso las arcos iris que las ves desovando hasta mediados de diciembre”, explicó Madeja.

“Entrar al río en octubre, ni siquiera movería la aguja económicamente. Sería mayor el riesgo o la pérdida que la ganancia”, afirmó. “Y ya lo he hablado con la ministra de Turismo (de la provincia Marisa Focarazzo) y mi postura es un no rotundo”, enfatizó Madeja.

Dijo que quizás se puede estudiar un poco más el tema de las habilitaciones. Observó que hay espejos de agua en la zona “que están habilitados todo el año en territorio provincial, como el lago Lolog, el margen que está dentro de la jurisdicción de la provincia, porque el margen oeste está dentro de Parques Nacionales”.

“Y después los perilagos de las represas están habilitado para la pesca todo el año. Entonces si se quiere ampliar un poco más en la zona de Cordillera habría que ver con Parques Nacionales quizá un estudio para ir viendo de a poquito los espejos de agua donde no corren riesgo las camas de desove de las truchas, porque en un lago la trucha no desova”, sostuvo Madeja.

pesca.jpg

Un precedente peligroso

Opinó que permitir una apertura anticipado de manera excepcional es riesgoso, porque “puede quedar un precedente para el futuro”. “El perjuicio puede ser mayor a lo que puede llegar a ser la ganancia”, insistió.

“Creo que, en este momento, tenemos que mantener la calma y no tomar decisiones apuradas ni desesperadas porque pueden ser contraproducentes”, recomendó. “Tengo 27 años en la actividad de la pesca como profesional y no estoy de acuerdo”, aclaró.

“He estado en muchos proyectos de apertura de pesca como fue la apertura de mayo de 1996 pero con un respaldo de los biólogos del CEAN, toda gente muy capacitada que hizo un estudio, se vio el impacto que esto podía llegar a producir y se decidió que se podía hacer porque en mayo la trucha todavía está en tránsito y no está generando aún las camas de desove, no se instala y entonces no había un riesgo. Ya en junio, no”, recordó.

“Pero en octubre, la trucha arco iris está en plena campaña de desove entonces sería una locura”, advirtió Madeja.

Apertura de micro regiones

Con respecto al turismo entre micro regiones, el secretario de Turismo vio con buenos ojos la iniciativa del gobierno nacional y provincial y dijo que “nos genera un empuje psicológico y anímico”. “Es ver que de alguna manera va empezando a traccionar lo que es la actividad turística”, opinó.

Dijo que “servirá como un entrenamiento para ir trabajando todos los protocolos que se vienen elaborando con el Ministerio de Turismo hace muchos meses”.

“Hoy (por este miércoles) ya hemos tenido muchas consultas de gente de Junín de los Andes que nos preguntaba por el permiso de circulación para poder ir a Villa La Angostura y Villa Traful y darse una vueltita el fin de semana largo que se viene”, destacó. “Y eso ya genera una actitud más positiva en la población; ojalá que empecemos a mejorar y que sean pasos hacia adelante”, aseguró Madeja.