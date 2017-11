¿La China es mala amiga?

Por eso, hoy no hay relación de ningún tipo. Gimena contó: “Me peleé en junio, y probablemente siga peleada por mucho tiempo más, se comportó de una forma que nosotros no esperábamos. ¡Encima cuando hablé el tema con ella se enojó!”, disparó en Intrusos.

La pareja se mostró muy discreta con el porqué del distanciamiento del que hablaban los rumores, pero ayer se confirmó todo: la China “desapareció” en el proceso de luto por la muerte de Santiago, el hermano de Nicolás, que falleció tras la boda de los actores, amigos íntimos de la China.

Accardi aseguró: “La última vez que la vi fue en diciembre, nunca más se pudo hacer un espacio para vernos. Dejamos pasar una, dos, tres. Le mandé mensajes que no respondió”. La morocha fue contundente al sentenciar: “Así no me sirve. Tenés que estar en estos momentos, no es que perdimos un bolso. Fue muy grave lo que pasó”. Nicolás Vázquez dijo que le desea lo mejor a la China, pese a que hoy no son cercanos, pero fue rotundo al cerrar la entrevista: “Yo sé cómo me comporto como amigo, una o dos veces me habrá mandado mensajes. No es que perdí un bolso... Sé que es una buena persona, pero se equivoca demasiado”.

Embed

Como una nena: La pareja tenía un cuarto especial sólo para cuando iba la China a dormir a su casa.

La pelea no fue por Pampita

Rápidamente se desmintió la versión del posible distanciamiento de Eugenia de la pareja debido a la foto de Gimena Accardi junto a Pampita en la fiesta de Caras. Gime declaró que la foto fue posterior al alejamiento de la China. Entre tantas cosas, trascendió que cuando la modelo y actriz tuvo el polémico encuentro en el motorhome de Benja Vicuña, fue Gimena quien pidió que salgan a defender a su amiga porque la “estaban matando”.