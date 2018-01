La cooperativa de Plottier pagará los daños del apagón

Alejandra Santarelli, una vecina que estuvo en el encuentro, indicó que Soto confirmó que se tomará el reclamo de todos los que tuvieron pérdidas. “Dijo que con una nota diciendo más o menos lo que tenías y se echó a perder, iba a haber resarcimiento, pero que necesitaba que cada vecino lo pida expresamente para tratarlo en el Consejo de Administración”, expresó. Adelantó que esta medida se debe a que Soto manifestó que no quiere que parezca que él reparte plata a cualquiera, sino que debe estar justificado el reclamo para “no ser injusto con quienes no tuvieron el corte”.

Respecto de los comercios, Soto recalcó que la aseguradora se va a hacer cargo de las pérdidas. También aprovechó para acercarles copias del balance comercial de la cooperativa y adelantar la promesa de inversiones para obras.

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Plottier, Claudio Borella, indicó que todavía no han recibido respuesta alguna por los daños causados por los cortes de energía previos. Expresó que la Cámara presentó una nota a la cooperativa luego del último corte, para consultar de qué manera pagarían a los asociados, pero que no han obtenido ningún tipo de réplica. “Hasta el día de hoy, no tenemos una contestación de la cooperativa. Hubo una reunión, pero yo no pude entrar porque no estaba dentro de la comisión que se formó”, expresó.

Borella precisó cómo con Soto le fue muy difícil obtener una respuesta concreta al reclamo. “Hay cortes de 20 horas hace 20 días. Soto dice verbalmente que se va a hacer cargo de los daños, pero no asegura nada. El Concejo Deliberante no está, la municipalidad no atiende a nadie, así que está muy difícil obtener algo preciso”, comentó.

Una concejal dijo que la amenazaron

En medio de los reclamos que se realizaron, la concejal por el Movimiento Ciudadano Activa, Marisa Torres San Juan, sufrió una amenaza por parte de un hombre no identificado. La edil relató cómo al ingresar a la cooperativa, un hombre que primero dijo ser delegado gremial y más tarde amigo de Sergio Soto le aseguró que iba a “terminar mal”.