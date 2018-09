La difícil misión de Haddad, el hombre que hará de Lula

Brasil. “Quiero pedir, de todo corazón, a todos los que votarían por mí que voten por el compañero Fernando Haddad”, escribió Lula desde la cárcel de Curitiba donde purga una condena de doce años por corrupción y lavado de dinero. Pero la tarea no será nada fácil para Haddad, un académico de 55 años, ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo, poco conectado con la mayoría del electorado lulista. El objetivo de Haddad será ahora correr un sprint para poderse clasificar para la segunda vuelta y competir con el favorito de la primera, el candidato ultraconservador del Partido social liberal Jair Bolsorano, favorito con el 24% de los votos, según sondeos.