Embed Mi hermanito flasha youtuber y como reto MASTICÓ JABÓN, pero lo más gracioso es la reacción de mi vieja (sin saber q estaba grabando) y el final ajsjajsja pic.twitter.com/QChTyqC41f — poVre diaVla (@azul_sosa_mitre) 25 de junio de 2019

Con una sonrisa, su papá le advierte que no lo haga, a lo que Ceferino le responde: "Solo le voy a dar una mordidita. No me lo voy a tragar". Finalmente, se lo pone en la boca y lo muerde, pero lo termina escupiendo.

Su madre aparece en escena y le empieza a gritar: "¡Che!. P... ¿¡Cómo vas a masticar jabón!? Andá a lavarte la boca, andá a enjuagate. ¿Pero qué es t... este pibe?". Luego, agarra el celular su papá y riéndose de la situación dice en broma "esto es todo amiguitos de YouTube".

El video fue furor en Twitter, al alcanzar los más de 30 mil retuits y los casi 140 mil likes. Los usuarios se rieron de la situación e hicieron bromas. "Además lo manda a enjuagarse la boca! Se le va a llenar la boca de espuma", le escribió @MartinezIvan.