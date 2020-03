Esta será la primera vez que el standapero traerá a la ciudad su espectáculo unipersonal, dado que en las anteriores oportunidades que piso la región, lo hizo con humoristas como Luciano Mellera o Fernanda Metilli.

Si bien desde hace algunos días se viene anunciando la suspensión de diferentes eventos en la provincia a raíz del brote de coronavirus -que ya fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud-, desde la productora manifestaron que no se suspenderá ya que no se trata de un evento masivo.

“El show se presenta en salas más chicas y la verdad es que yo quiero que se haga”, expresó el standapero en diálogo con LM Neuquén.

Sobre el espectáculo con el que desembarcará en la región, Barraza comentó: “En la ciudad de Neuquén, Cipolletti y Roca, actué cuatro veces en el 2015, pero a ninguno de estos destinos fue solo. Siempre me acompañó otro artista. Es el show que yo presenté en Buenos Aires el último año, que es un poco una antología de cosas del pasado, un repaso de estos 15 años de stand up, y, paralelamente, todo el material nuevo”, contó.

Con más de 15 años en escena, el comediante habló sobre el presente del género, el cual ha ido de menor a mayor en el país. “Es un género que arrancó en los bares de Buenos Aires y de a poco se pasó a los grandes teatros. Eran impensado hace unos años atrás creer que se podía vivir de esto. Ha crecido exponencialmente y lo que más destacó, y lo más interesante que me ha pasado, es que se haya federalizado, porque puedo viajar muchos kilómetros lejos de donde vivo, a hacer esto y que funcione”, resumió.

Pese a que los nuevos comediantes han ganado gran terreno gracias a las redes sociales, Barraza comentó que no es un espacio al que le preste demasiada atención. “No le doy tanta bola, y dependo de otra gente para evitar videos. Si lo uso para comunicar mis fechas, pero no soy una persona que sume material constantemente como otros comediantes que se hicieron conocidos en las redes sociales. A mí la plataforma que me catapultó fue la señal Comedy Central (en donde además de tener su especial de stand up, también se animó a conducir un ciclo de bloopers). Eso nos dio difusión para trabajar en todo el país. Cuando llegaron las redes sociales yo ya era papá y no tenía tanto tiempo y energía para dedicarle. Aunque hoy en día es lo que más se usa, porque los canales van cambiando. Uno va reinventándose y adaptándose, si no trabajara de esto, no tendría redes sociales, no soy un fanático del tema, pero a menos que sean Les Luthiers, tenes que promocionarte por ahí”.

Teniendo en cuenta que el país aún enfrenta una gran crisis económica, el standapero comentó como hizo para sobrellevar el último tiempo. “Fue muy duro de las PASO para acá con todo lo que sabemos que pasó. Y cuando vos trabajas en el entretenimiento, depende de las entradas. La verdad es que en épocas de crisis el humor funciona como un arma de doble filo: la gente está tirada, no tiene un peso, pero hay mucha necesidad de reírse. Hay algo ahí que impulsa a la gente, en un momento bajón -que obviamente se percibía en la calle- a salir a reírse, casi como una forma de resistencia”.

Entradas

Para el show en La Caja Mágica de Cipolletti, las entradas costarán 500 pesos y pueden adquirirse en la boletería de la sala de espectáculo, o bien a través del portal comedia.com.ar.

En tanto, para su presentación en Ámbito Histrión, las localidades también tendrán un valor de 500 pesos y pueden comprarse en Flipper (Avenida Argentina 195) o en el portal comedia.com.ar.

