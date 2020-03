Programado para los días 27, 28 y 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, el festival Lollapalooza iba a contar con las actuaciones del trapero Travis Scott, el DJ Martin Garrix, Madeon, A Day To Remember, Los Fabulosos Cadillacs, The Strokes, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Hayley Kiyoko, Illenium, Vampire Weekend, Kaycey Musgraves, Jaden Smith, Ratones Paranoicos, Guns N` Roses, Lana del Rey, Alan Walker, James Blake, Rezz, Rex Orange County, Cage the Elephant, The Lumineers, Pabllo Vittar, entre otros artistas.

Días atrás, la productora encargada del festival había ratificado su realización, pero en las últimas horas se avanzó a nivel oficial en la suspensión de espectáculos artísticos y deportivos, a raíz de los nuevos casos de coronavirus registrados en el país.

En sintonía, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso este jueves la suspensión de los recitales como medida de prevención ante el avance del coronavirus por tiempo indeterminado.

La medida afectó la presentación Maroon 5, la popular banda musical de pop-rock estadounidense liderada por Adam Levine que se iba a presentar hoy a las 19 en el Campo Argentino de Polo.

Otro esperado espectáculo que se vio afectado por la medida es Soda Stereo - Gracias Totales. Zeta Bosio y Charly Alberti tenían previsto subirse al escenario del Campo Argentino de Polo el 21 y 22 de marzo.

PopArt, la productora detrás del proyecto, informará en las próximas horas cuáles serán las fechas y cómo harán con los espectadores que pretendan una devolución de su entrada.

Fito Páez, en tanto, confirmó que cancelará la presentación de su nuevo álbum, La Conquista del Espacio, este viernes en el Hipódromo de Rosario.

Hace unos días, Tini Stoessel reprogramó el recital que tenía previsto dar el 14 de marzo en el Movistar Arena, para el 28 del mismo mes. Ante este panorama, es posible que vuelva a posponer su espectáculo.

