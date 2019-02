La risa, el mejor remedio para enfrentar el estrés

A diferencia del habla, producir este sonido no involucra el movimiento de la lengua, la mandíbula o los labios. Aunque los científicos no saben aún por qué los humanos hacen este sonido, no descartan la posibilidad de que sea porque es uno de los más fáciles de producir con la voz. Y a pesar de que la especie humana se desarrolló, el uso de la risa sigue siendo una acción inherente a nuestra naturaleza: los bebés, cuando son recién nacidos y no escuchan, se ríen cuando la persona se le ríe o hace algún movimiento como cosquillas. La risa es también una parte importante de la cotidianidad. De hecho la mayoría de las personas que sonríen lo hacen por comentarios y frases, más allá de las bromas. Este tipo de risa de “conexión” se fue limando e instalando hasta ser algo común del proceso de la interacción social.

Una investigación de la Universidad de Harvard aseguró que las parejas que discuten sobre un tema complicado durante su relación con expresiones positivas como la risa o haciendo chistes acerca de la situación, se desestresan de inmediato y hay una pronta reconciliación en comparación con las que no. Es decir, las parejas que comunican así sus conflictos son más felices en sus relaciones y permanecen juntas por más tiempo. Sin embargo, esto sólo funciona si ambos miembros de la pareja comparten la misma interacción social.

No es casualidad que la risa tenga múltiples beneficios para todo el organismo. De hecho, un estudio de la Universidad de Oxford reveló que la risa verdadera, y no de compromiso, es la mejor medicina ya que las endorfinas liberadas por el cerebro ayudan a controlar el dolor y promueven la sensación de bienestar de la misma manera que lo hace la realización de actividad física. Esas sustancias producidas por nuestro cerebro, con una estructura muy similar a la de los opiáceos (morfina, opio, entre otros) pero sin sus efectos adversos, son químicos naturales que actúan como potentes analgésicos y estimulan los centros de placer creando situaciones satisfactorias.

El té verde y las frutas secas ayudan al estado físico y a la salud mental

Cuando la persona sufre de estrés, es común que recurra a alimentos de mala calidad nutricional. Es que las comidas de confort -las ricas en grasas, saladas y dulces- generan un estado placentero pero que es momentáneo. En relación con esto, los especialistas en nutrición recomendaron el agua y las infusiones, como el té verde, la limonada con menta y jengibre, ya que mejoran el sueño y reducen la ansiedad. A su vez, las frutas secas, al ser ricas en magnesio, regulan el funcionamiento de los nervios y disminuyen los niveles de cortisol. Además, la ingesta de vitamina B produce energía y da sensación positiva al cerebro.