La noticia se conoció este domingo, cuando la nieta del ex futbolista, de 62 años, publicó una serie de tuits que rápidamente fueron viralizados en la red social del pajarito.

"¿Te acordás cuando te mordiste la camiseta en la Selección y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Dejaste todo y me siento orgullosa de ser tu nieta. Ahora, siemplemente, te pido que la pelees a muerte como en ese partido y puedas salir de lo que estás pasando, sos enorme, te amo", inició su hilo la adolescente, quien no dio precisiones del cuadro de su abuelo.

Embed T acordas cuando t mordiste la camiseta en la selección y saliste a jugar con el brazo metido ahí? Dejaste todo y me siento orgullosa de ser tu nieta, ahora siemplemente te pido que la pelees a muerte como en ese partido y puedas salir de lo que está pasando,sos enorme t amo❤️ pic.twitter.com/YMpf8w5dM3 — Umita Brown (@uma_brown) 13 de enero de 2019

Por su parte, Estudiantes de La Plata, club en el que debutó en 1974, emitió un comunicado en el que le transmitió fuerzas y energía positiva al ex jugador: "José Luis Brown, emblema de la historia de Estudiantes y del fútbol argentino, se encuentra internado y bajo atención médica. De momento no hay un diagnóstico oficial, aunque el ex jugador albirrojo y de la Selección Argentina tiene prohibidas las visitas. Cuando haya precisiones respecto de su estado de salud, su familia las dará a conocer. El Club Estudiantes de La Plata le desea una pronta recuperación. ¡Mucha fuerza, Tata! ¡Toda la familia Pincha está con vos!".

En las próximas horas se espera un parte médico oficial.

Diego y su mensaje de fuerza para el Campeón

Diego Maradona también utilizó las redes sociales para transmitirle fuerza a su compañero de plantel en México 86. El Diez recordó el proceso que concluyó con la Argentina levantando la Copa y la importancia del Tata en ese equipo.

El posteo de Diego: