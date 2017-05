La "toma" de decisiones

Más de diez casillas se levantaban ayer en el predio del ex patinódromo de barrio Parque Industrial, terreno ocupado por un grupo de familias desde hace ya más de una semana. A pesar de la intimación y la posterior orden de desalojo (que finalmente no se concretó) por parte de la Justicia, las 80 familias se aferran al sueño de tener su propio espacio, aunque esta situación dista de los parámetros normales de cómo lograrlo. ¿Puede uno, si se le ocurre, asentarse en un lugar cómo si fuese propio? Definitivamente no.