Lali le comió la boca

Durante más de dos horas, Lali hizo vibrar a su público con sus canciones y coreografías. Con una puesta en escena espectacular -que incluyó hasta dos drones-, la también actriz llegó a realizar ocho cambios de ropa y tuvo como invitados a Abraham Mateo, Leo García y Miss Bolivia. Esto dos últimos interpretaron junto a la artista el hit “Tomate el palo”, mientras el primero cantó “Mueve”.

Beso a beso

Pero más allá de todo, hubo un momento muy caliente durante el show que se robó todas las miradas y sorprendió a más de uno. El momento culminante sucedió en el final de la canción “Irresistible”, cuando Lali besó en la boca a una de sus bailarinas. A pesar de la acción inesperada, los seguidores de la morocha ovacionaron y aplaudieron esa especial acción.

La parte emotiva del espectáculo sucedió con el tercer invitado de la noche: Nahuel Penissi, un músico no vidente que logró sacar más de una lágrima e hizo emocionar hasta a la cantante.

Una de las canciones más ovacionadas fue “Una na”, dedicada a Santiago Mocorrea, el novio de Lali.

9 mil personas convocó la cantante, que en sólo cuatro días vendió todas las entradas.

Ovación

Los invitados más aplaudidos fueron los cinco fanáticos que subieron al escenario para cantar “Amor es presente”. Ellos fueron elegidos por un concurso que hizo Lali en las redes sociales, donde los fans debían mandarle un video cantando este tema.

“Lali en Vivo va a ser lo más grande (a nivel técnico) que he hecho hasta ahora. Tiene una puesta en escena impresionante (las luces, las pantallas, el piso), muchos bailarines e invitados que no puedo adelantar, pero con los que se van a sorprender; todo bien a la altura del Luna Park. Van a escuchar parte de A bailar, Soy y nuevas canciones”, decía Lali en una entrevista y no se equivocó.