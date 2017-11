Lanús, bajo la lupa por fallos arbitrales muy polémicos

El presidente de Gremio dijo que les robaron por un penal sobre la hora que no les dieron. River se quejó en semis y el Ciclón, en cuartos.

Buenos Aires

Aunque gane o pierda, a Lanús se lo pone en la mira por los fallos arbitrales. Luego de la polémica victoria contra River en semifinales de la Libertadores por el uso del VAR, a favor del Granate en el penal del cuarto gol y del no uso del mismo procedimiento para sancionar un claro penal a Ignacio Scocco, su logro se puso en duda. Y más ahora que ante Gremio volvió a ser supuestamente beneficiado en la última jugada del partido, cuando el árbitro no pidió el VAR para constatar un penal para el equipo local. Por esta jugada, el presidente de Gremio, Romildo Bolzán, anunció que reclamará a la Conmebol reglas más claras para el uso de la herramienta de video del arbitraje. “Mi sentimiento es que fuimos robados, Gremio fue robado. El arbitraje fue desproporcionado en tarjetas amarillas, sin criterio, incompetente en la penalidad máxima. El campeonato fue puesto en duda con este arbitraje”, afirmó Bolzán. A raíz de estos fallos, se recordó un claro penal que no le dieron a San Lorenzo en cuartos (el arquero se llevó puesto a Merlini) cuando el partido de vuelta estaba 1-0. O los puntos ganados en la fase de grupos por una mala inclusión de un jugador de Chapecoense. También se habla del poder que tiene el presidente Nicolás Russo, amigo de Chiqui Tapia, en Conmebol.