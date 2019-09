Larissa Riquelme disparó contra un ciclo de Tinelli

Con todo eso sobre la mesa, Larissa aseguró: “Dijeron que soy una basura, cómplice, que debo ser investigada o imputada. Una persona tiene que limitarse. Yo no tengo nada que ver en esto. No nos pueden decir que somos cómplices o gente de mierda porque no nos conocen. Primero hay que oler el culo de cada uno y después hablar del otro”. “José María Listorti es un títere de Tinelli, no le va a alcanzar nunca. Le falta. Que vuelva a nacer porque ni siquiera es simpático”, señaló la modelo.