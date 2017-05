Por su parte, Oliva dijo no fue “notificada de nada” y desmintió las acusaciones. “Yo no amenazo a nadie, estoy tranquila. La denuncia en todo caso la tengo que hacer yo cuando ella (Gianinna) me dijo de todo”, sostuvo la futbolista, y añadió que la distancia con el Diez “es una pelea más”.

El aval del diez: Diego les dijo a sus hijas: “Hagan lo que quieran, yo ya no estoy con ella”.