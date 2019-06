Laura Esquivel cuestionó al Colectivo de Actrices y al feminismo

“Defiendo muchísimo todo en lo que se está trabajando para mejorar, pero me parece que tiene que ser un poco más clara la diferencia: una cosa es hablar de aborto y otra es hablar de abuso. Respetando lo que ellas hacen, yo no me defino parte de este grupo. Fue muy fuerte lo que pasó con Thelma, y me parece que era un tema de abuso, no de aborto. Estaban todos con el pañuelo, como objeto. Entiendo que es una lucha por causas similares, pero no podés meter todo en la misma bolsa”, manifestó la ex protagonista de Patito Feo.