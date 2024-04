¿Fin de la polémica? La Embajada china asegura que no hay base militar en Neuquén

Una foto con una breve explicación en la cuenta de X (ex Twitter) echó por tierra el conflicto, que parecía escalar con el paso del tiempo, entre el gigante asiático y el gobierno de Javier Mieli .

Base Espacial china.jpg La estación espacial China en el paraje Quintuco, provincia de Neuquén.

Desde hace varios días, que la estación espacial china que opera en el paraje Quintuco en Neuquén volvió a ser el centro de la polémica. Funciona desde 2017, con una antena de 35 metros de diámetro, para explorar el “espacio lejano”, con proyectos en la cara oculta de la Luna.

Pero las especulaciones, y el convenio que hay entre la Comisión Nacional de Asuntos Espaciales (CONAE) y el gobierno chino, reflotaron la polémica sobre el uso militar de la CLTC (China Satellite Launch and Tracking Control General).

“El 8 de abril, Embajador Wang Wei mantuvo una positiva reunión de trabajo con la Canciller, Diana Mondino. Ambos llegaron al acuerdo de desmentir la especulación de que la Estación de Espacio Lejano es supuesta base militar”, escribieron desde la cuenta oficial de la Embajada China.

Estación China: la desmentida militar

Hace unos días, el vocero presidencial Manuel Adorni se había refirido a la reunión que mantuvo el gobierno nacional con la generala del Comando Sur, Laura Richardson, y opinó además, sobre la estación espacial que China tiene desde 2017 en la provincia de Neuquén.

“No tenemos conocimiento de que haya objetivos militares en la base (China), indicó el vocero de Javier Milei en una conferencia de prensa, tras la reunión mantenida con la alta jefa militar de los Estados Unidos.

“La reunión fue absolutamente fantástica, en línea con las relaciones con el mundo y particularmente aquí con Estados Unidos”, manifestó Adorni, ante la pregunta de los periodistas.

Al respecto, el gobierno provincial de Neuquén sentó posición y sostuvo que es imprescindible garantizar la seguridad jurídica en el cumplimiento de los contratos y acuerdos establecidos. También que debe asegurarse la máxima transparencia en el desarrollo de las actividades que son objeto de dichos acuerdos.

Concebida para conectar con misiones espaciales, la Estación es un proyecto de la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae). El 22 de diciembre de 2012 se firmó un acuerdo tripartito entre esos organismos y la provincia del Neuquén; al año siguiente comenzó la construcción; en abril de 2015 se iniciaron las tareas de montaje de la antena y comenzó a funcionar en 2017.

La provincia pidió transparencia

De frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular, deberán realizarse -de ser necesarios- todos los controles pertinentes por parte del Gobierno nacional argentino, para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada.

“Desde que asumió, este gobierno tiene un inquebrantable compromiso de transparencia con la sociedad toda y este caso no escapa a esa premisa”, aseguró la secretaria de Planificación y Vinculación Institucional de la Provincia del Neuquén, Leticia Esteves.