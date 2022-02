Le amputan las piernas por comer alimentos del día anterior

El joven identificado como JC, de Reino Unido, comió un plato de fideos con pollo que su amigo había pedido la noche anterior, pero de inmediato comenzó a mostrar signos de que algo andaba mal y se enfermó, revela New England Journal of Medicine (NEJM). Tenía una temperatura muy alta con una frecuencia cardíaca de 166 latidos por minuto cuando lo llevaron al hospital y lo sedaron. Afirman que, según los registros médicos, no tenía alergias y contaba con todas las vacunas desde su infancia.