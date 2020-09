Le entregaron los restos de su abuelo en una caja de mayonesa

Verónica Sosa, la nieta del hombre fallecido, denunció en las redes sociales que tras casi 20 días de reclamar a la Justicia que le entregaran los restos de su abuelo, los mismos llegaron en una caja de mayonesa.

” ¿Se puede ser más basura? Un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan como si no fueras nada. Así, en una caja de mayonesa. Que se enteren todos la clase de mierda que tenemos en el Poder Judicial”, escribió la mujer en su perfil de Facebook.

“Somos solo un número para ellos y los que no nos callamos somos molestia. Van a tener que seguir trabajando señores fiscales, porque no voy a parar hasta saber que le pasó a Don Sosa, mi abuelo. Y cuando lo sepa no van a saber dónde meterse”, reclamó.

La mujer asegura que, a su abuela, Luis Sosa, lo hicieron desaparecer. “A Sosa no se dejó morir en el basural, Luis Sosa no es un pedazo de cráneo, a Luis Sosa le pasó algo”, afirmó.

Los posteos por la indignante situación se volvieron viral y hasta fueron levantados por algunos medios de comunicación de Buenos Aires.