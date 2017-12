Se trata de Daniel Bulacio, alias “Vernacho”, quien fue detenido en enero de 2016 cuando la víctima denunció ante un grupo de médicos comunitarios de Termas de Río Hondo, las violaciones a las que su propio padre la había sido sometido durante más de dos décadas. Recién cuando sospechó que su padre también había abusado de uno de sus hijos, producto de las violaciones, se animó a romper el silencio.

Bulacio, de 58 años, apodado en la cárcel por los presos como “el monstruo de Villa Balnearia”, fue condenado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante agravado por el vínculo”, según se detalló textualmente del fallo. Tras escuchar los alegatos de la fiscal Olga Gay de Castellano y las partes que intervinieron en el proceso judicial, la sentencia fue dictada por un tribunal integrado por su presidente Alfredo Daniel Pérez Gallardo.

“Yo no era la única que tuvo que pasar por este infierno. Hay parientes de él que hacen lo mismo con sus hermanas e hijas”, dijo Antonia Bulacio, la víctima, que hoy tiene 30 años y vive en extrema pobreza.

El proceso se realizó en una sala de audiencias del tercer piso de los Tribunales de Santiago del Estero, en la que prestaron declaración unos 50 testigos, entre ellos familiares del imputado y de la víctima. Luego de la confirmación de la paternidad, a través de los diferentes exámenes de ADN, Bulacio fue procesado y permanece detenido en el Penal de Varones de Santiago.

En tanto, seis de los ocho niños engendrados en los abusos sexuales permanecieron algunos meses alojados en el Hogar Escuela Eva Perón de esa ciudad santiagueña. Después de regresar al cuidado de su madre, los chicos viven en un viejo rancho de Villa Balnearia, a pocos kilómetros de Termas de Río Hondo, en condiciones de extrema pobreza.

La mujer, de muy bajos recursos, presentó en varias oportunidades denuncias policiales por los ataques violentos de parte de familiares de Bulacio, que viven a pocos metros de su casa, y por la violación a uno de sus hijos, pero las causas aún están pendientes en la Justicia santiagueña.

Testimonio

Los detalles del horror

La historia de violencia familiar y sometimiento de Antonia Bulacio comenzó en 1992, cuando tenía 7 años. “Ese año mi madre me abandonó diciéndome ‘arreglate como puedas’”, confesó la víctima al diario El Liberal. En ese momento la niña quedó sola y cuando cumplió 9 años “Bernacho”, su padre, la llevó a la cama y la sometió un sinfín de vejámenes sexuales, sin que nadie pudiera frenarlo. Según explicó la mujer, no solamente corrompió su cuerpo de niña, sino que también la marginó de todos sus derechos: “No me mandó a la escuela, no podía tener amigos, jamás me llevaron a una plaza o me regalaron unas zapatillas nuevas”, agregó. Ante la pregunta de si sabía que lo que le sucedía no estaba bien, contestó: “Él era mi padre. No sabía qué era, pero sé que no me gustaba; igual, él me pegaba”. Durante el juicio, que duró casi un mes, de los relatos de testigos emergieron otros posibles casos de abusos sexuales.