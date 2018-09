Líder de una peña xeneize, acusado de apuñalar a rival

La semana pasada se realizó una audiencia en la que la jueza María Gagliano avaló el pedido de la fiscalía y acusó a Mauricio Molina por lesiones graves. Por su parte, el querellante Fredy Morate adhirió a la acusación, mientras que el defensor Juan Coto no realizó objeción alguna.

De acuerdo a la teoría de la fiscalía, el hecho comenzó a las 23:45 del 9 de mayo, en las proximidades de la Escuela de Música, ubicada en Avenida Argentina al 200, en medio de los festejos xeneizes.

Allí comenzó la discusión entre ambos, según describió la fiscal Valeria Panozzo, cuando Molina se bajó de un Citroën de color verde, sacó un cuchillo de 25 centímetros y le asestó una puñalada en la zona del omóplato izquierdo al joven que le produjo una herida con pérdida de sangre.

“Estábamos caminando por la Avenida (Argentina) y justo vino el Citroën de la otra peña, se bajaron y empezaron a agredirnos. El presidente de ellos me encaró a mí. Sacó un cuchillo y me lo clavó. Me vi sangre y empecé a correr hasta que me metí en el cine”, había explicado la víctima a LM Neuquén en aquel momento, sobre cómo corrió hasta el cine.

Apenas entró al hall, lo siguieron atacando y en ese momento intervino la Policía, que secuestró el cuchillo en el lugar. Fue derivado al hospital regional, donde se certificó que por la herida, corrió peligro su vida.

4 meses Es el plazo dispuesto por la jueza para la investigación.

Durante la audiencia, la fiscalía detalló que como parte de las pruebas se encuentran la denuncia del joven y las grabaciones de las cámaras de seguridad, entre otras.

