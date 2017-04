Lionel Messi reveló qué hace en su tiempo libre

"Mis hobbys preferidos son estar con mis hijos y disfrutar de sus juegos. Además, uso parte de mi tiempo de descanso mirando televisión", dijo Lionel Messi a Esquire de México.

Además, “La Pulga” reveló que no podría vivir sin sus hijos, Thiago y Mateo, el descanso transformado en siesta y sin estar conectado con quienes día a día habla mediante mensajes de texto.

messi.gif Twitter

"WhatsApp, Instagram, Facebook, la cámara fotográfica y mucho internet", contestó Messi, al ser consultado sobre cuáles son las aplicaciones que más usa en su teléfono celular.

"Para poder llegar a ser un jugador elite hubo muchos sacrificios, pero no más de los que hace cualquier trabajador para dar una vida digna a su familia, pero voy a nombrar uno que quizás no a todos les pasa, y es el más importante en mi vida; me refiero al de vivir esta vida desde muy chico fuera de casa, de mi familia, de mis hermanos y amigos. Es duro, pero yo lo elegí, y hoy lo asumo como necesario para poder estar disfrutando del fútbol", agregó el capitán de la Selección Argentina.

Por último, Messi dijo que las críticas lo tienen sin cuidado. “Sabemos a qué estamos expuestos hoy en día", concluyó.