El parque de nieve ofrece diversas actividades, paisajes únicos y exquisita gastronomía patagónica, consolidándose como una de las opciones destacadas en la Ruta de los 7 Lagos.

La empresa que administra Lago Hermoso Ski Resort informó que la temporada de invierno se prolongará durante todo septiembre . El anuncio se sostiene en las condiciones climáticas previstas para la región y en el equipamiento disponible para la fabricación de nieve artificial, lo que garantiza que visitantes y turistas puedan seguir disfrutando de las pistas y actividades del complejo.

Desde la administración destacaron que “gracias a las bajas temperaturas previstas para los próximos días y al moderno sistema de nieve de cultivo, Lago Hermoso continúa fabricando nieve y sigue recibiendo visitantes durante el mes de septiembre”. De esta manera, el centro invernal se mantiene activo más allá del calendario tradicional, con propuestas pensadas para distintos públicos.

Entre las alternativas más buscadas se encuentra el “Bautismo de Nieve” , la actividad estrella del complejo que se desarrolla en pistas para principiantes equipadas con Magic Carpet, ideales para quienes dan sus primeros pasos en la montaña.

A esto se suman experiencias diferentes como las cabalgatas, que permiten descubrir Lago Hermoso desde un ángulo único, y la Silla Cuádruple Pudú, destinada a peatones que desean contemplar el paisaje patagónico desde una vista panorámica privilegiada.

Lago Hermoso Ski Resort extenderá la temporada de nieve durante septiembre (1)

Los amantes de la adrenalina también tienen su lugar en el Freestyle Park, un espacio diseñado para la diversión y la práctica de saltos y destrezas en la nieve.

La jornada en Lago Hermoso Ski Resort se completa con una propuesta gastronómica que resalta los sabores de la cocina patagónica, ideal para cerrar el día en un entorno natural incomparable.

Dónde queda y horarios

Lago Hermoso Ski Resort está ubicado en el corazón de la Ruta de los 7 Lagos, sobre la Ruta Nacional 40, dentro del Parque Nacional Lanín, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. El cerro funciona de 10 a 17 horas, y para más información o reservas se puede ingresar a www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.