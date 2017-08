"Lo que hacemos en televisión es viejo"

Su idea: “Me gustaría más trabajar online, que no dependés del rating, que en la tevé abierta”, expresó el actor.

Durísimo

Los intrusos le preguntaron por la queja que se filtró de Araceli González sobre la cantidad de horas que tenía que grabar. “Es una escena detrás de la otra y si sos protagonista, callate la boca”, dijo sin pelos en la lengua.

Respecto de la primacía de los enlatados extranjeros frente a las propuestas locales, manifestó que falta creatividad en la producción nacional. “Una lata tiene unos paisajes, un vestuario, una idea. La improvisación sirve cuando te aferrás a un guión”, comparó.

“Yo soy un tipo que improvisa y hace cualquier cosa por momentos y me lo permiten, no lo tendrían que hacer”, reconoció. “Es viejo lo que hacemos”, lanzó, y puso como ejemplo a Quique Estevanez, quien está a punto de estrenar Golpe al corazón en Telefe. “Fijate lo que va a empezar. Es clásico, no hay posibilidad de innovación, con gente nueva. Hace falta una reunión para ver qué le damos al espectador”, postuló y planteó que hay que invertir y traer a especialistas “que contengan porque, si no, es cualquier cosa”.

Si bien afirmó que Adrián Suar, Sebastián Ortega y Estevanez saben hacer televisión, señaló que “se rigen por el mercado, no por lo que quieren hacer”.