Los comerciantes esperan 6 meses de bolsillos flacos

En este contexto, los comerciantes de la ciudad prevén que caerá la rentabilidad por cuanto no aumentarán el volumen de ventas y, por consiguiente, advierten que no se generarán nuevos empleos en el sector si las condiciones no dan muestras de mejoría.

Según el Sondeo de Expectativas Empresarias de la Ciudad de Neuquén de Acipan correspondiente a este mes, el 75 por ciento de los encuestados aseveró que la rentabilidad que tendrán sus comercios será marcadamente inferior a la del segundo semestre del año pasado.

Rentabilidad

En el relevamiento de diciembre de 2017, el 67% de los encuestados esperaba que la rentabilidad fuera igual y el 26% que fuera inferior en los siguientes seis meses, recordó el informe.

El panorama dista de ser próspero en cuanto al aumento de las ventas. “El 75% de los encuestados manifestó que el volumen de ventas se ubicará en un nivel igual y el 25% restante que será inferior en el segundo semestre de 2018 respecto del mismo período de 2017”, señala el documento difundido esta semana.

En el relevamiento que hizo Acipan en diciembre 2017, el 63% manifestaba que esperaba que en el primer semestre del 2018 los volúmenes de ventas fueran iguales y el 15% consideraba que serían inferiores a un año atrás.

Respecto de las expectativas en el plantel del personal, el 87,5% de los empresarios consultados por Acipan cree que los niveles de empleo en el segundo semestre de 2018 serán iguales o inferiores al del mismo período del año pasado.

--> Se preparan para un dólar a $40

En relación con la cotización del dólar, el 12,5% de los encuestados por Acipan cree que para fines de 2018 el precio estará ubicado entre $37 y $40, mientras que el 87,5% restante cree que se ubicará por encima de los $40.