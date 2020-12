Restándole importancia, la mujer le aseguró a su madre que solucionaría la cuestión dialogando con su hermano y fueron hasta la vivienda, pero allí inició el calvario. La pareja del hombre, que también se encontraba presente, les arrojó agua caliente, mientras el violento las atacaba a golpes con una silla. “Estaba loco, mal, y nos quería matar a mí y a mi mamá”, expresó María.

Pidiendo ayuda a gritos, lograron que alguien llamara a la Policía y así fueron rescatadas y trasladadas al hospital, donde permanecieron internadas un día. Según detalló la mujer, sufrieron golpes, quebraduras de dedos y muñecas y quemaduras.

Sin embargo, el problema no terminó allí, dado que al día siguiente cuando radicaban la denuncia por lo sucedido, se enteraron que el agresor saqueó la casa de su madre en su ausencia y se llevó mercadería, colchones y electrodomésticos.

En peligro

A pesar de la restricción de acercamiento, única medida de protección que se fijó para proteger a ambas mujeres, el hombre no se ha preocupado por mantener distancia y las continúa amedrentando junto a uno de sus hijos. Aún así, a más de un mes del hecho, sigue en libertad. Otro de sus hermanos incluso sufrió las represalias por lo ocurrido y por ello temen que vuelva por más.

“Hicimos la denuncia en fiscalía de nuevo, pero nadie nos escuchó. Él se burla de la Justicia porque no le hacen nada y se acostumbró a hacernos mal. Están esperando que nos maten para proceder, es lamentable”, aseguró María.

La víctima confió que el hombre “ha tenido problemas con todos los hermanos y tiene muchas denuncias. Todas sus mujeres anteriores fueron golpeadas, pero nunca se hizo nada más que darles un botón antipánico”.

A raíz de la inacción en la causa, las víctimas están siendo acompañadas por mujeres de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, quienes intentan hacer un seguimiento de la parte legal y asesorarlas en el proceso.

“El lunes 9 nos enteramos que las denuncias no habían sido elevadas a Fiscalía. A ellas no las vio un médico forense para constatar la dimensión de las lesiones. Al día siguiente que todo ocurrió, les tomaron declaración, pero desde entonces no fueron notificadas de nada. No hay comunicación ni medida oficial y todavía no hay cargos formulados porque a ellos no los encuentran”, señaló Diana Jaimovich a LMN, sobre algunas de las irregularidades con las que se toparon y debido a las cuales hoy María y su madre se encuentran totalmente desamparadas.

“Estos hombres siguen generando daño a fin de que ellas retiren la denuncia y, aún así, la causa en fiscalía no avanza. Son dos personas que tienen muchísimos antecedentes de violencia y otros delitos y están libres. Las instituciones que les deberían dar respuesta a estas mujeres, no se las dan”, señaló.