Manito paranormal

Sin pasar por alto el tuit de su seguidora, Luciana le respondió mostrando su asombro y terror: “De quien es esa manooooo??? Yo también la vi”.

Buscándole una respuesta a la llamativa aparición, Marcela “la Enana” Feudale le escribió: “A alguien borraron de la foto y se olvidaron la mano jajajajaj #whoishe?”.

Se suma a la lista: El Negro González Oro y Emilia Attias vivieron una situación similar tiempo atrás.

Rápida de reflejos, Luli le aclaró a la locutora de Showmatch que en ese momento no había ninguna persona a su derecha. “Nooo. Lo más extraño es que en esa foto sólo éramos tres y la mujer de la izquierda no me abrazaba en la foto”.

¿Sin explicación?: Luli contó en su twitter que a su lado no había ninguna persona.

Fue entonces cuando tomaron intervención sus demás seguidores de Twitter, quienes le comentaron sus alocadas teorías. “Es de Redrado, después que te congeló, ya está con vos en todos lados”; “Esa debe de ser una foto que te sacaste con alguien que te tomó de la cintura y al ponerla en la tapa se olvidaron de borrarla... ya vas a inventar que es un fantasma” y “Esa mano es del que estaba al lado tuyo y lo borraron!!! Debe estar tan contento!!! Jajjaja”, fueron algunos de los mensajes que circularon en la red social.

Luli no es la primera en quedar en medio de un suceso paranormal, ya que al Negro González Oro y a Emilia Attias les pasó algo similar luego de tomar algunas fotografías. ¿Creer o reventar?.