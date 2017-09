María Martha Serra Lima, en su peor momento

Buenos Aires.- María Martha Serra Lima tocó fondo y hoy se enfrentará a la cirugía más importante de su vida. La reconocida cantante después de muchos años con dolores continuos decidió operarse. En diálogo con Infama, brindó detalles sobre su delicada situación: “O me opero o no camino más, esa es la verdad. Estoy muy afectada hace ya mucho tiempo, años de años, pero esta vez me dio con todo. Y lo tengo que hacer, porque si no me va a costar la caminata. Me duele mucho, muchísimo”. Y agregó: “Me dijeron que la operación dura como ocho horas. Por eso me la van a hacer en tres veces. Me da miedo que sea larga. Vi en internet que es dificilísima y complicadísima”.