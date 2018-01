Martín Bossi: "Es muy difícil ser heterosexual"

“Es muy difícil ser heterosexual hoy porque vos sos homosexual y te aplauden. Yo amo a mis compañeros que eligen acostarse con hombres porque para mí no existe el género ni en la homosexualidad. Ahora, si yo salgo y digo ‘amo a las minas, soy heterosexual y me enorgullece’, me dicen ‘no aclares que oscurece, discriminador’”, señaló el protagonista de Bossi Master Show.

Inmediatamente su frase tuvo repercusiones en las redes sociales y la primera en salir a cruzarlo fue Georgina Orellano, secretaria general nacional de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). “@martinbossi decinos ¿cuándo saliste a la calle y te pegaron simplemente por ser heterosexual? ¿Tu familia te excluyó por ser heterosexual? ¿Alguna vez te insultaron gritándote ‘heterosexual’? No sabés cómo duele el estigma, la discriminación o la exclusión social. No sabés nada”, tuiteó. También se leyeron comentarios como “Alguien llamado Martín Bossi en TV Abierta dijo que hay una minoría oprimida compuesta por hombres heterosexuales. Cáigase de culo”; “Martín Bossi dice que es difícil ser heterosexual, si sos gay te aplauden. Sí, te aplauden a las piñas las patotas, con palabras hirientes y descalificadoras en infinidad de lugares, con persecución de la Iglesia y otras fuerzas represoras” y “Bossi dijo que cuando decís que sos gay o lesbiana te aplauden y te dicen “qué valiente!” No, ¿sabés que no?”.