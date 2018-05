Martín Fierro: Rial apuntó contra Mirtha y le pidió cordura

“Estoy más confundido. Primero dijo ‘el de brillantes era para que no compita en ninguna terna’. ¿Qué significa? Que la jubilaban. La sacaban de la competencia de acá en adelante, de todo APTRA. Segundo, ella acepta algo y después dice ‘yo quiero competir porque soy competitiva’. Mirtha, ¿le puedo decir algo, señora? ¿Se puede poner de acuerdo con usted misma?”, lanzó el conductor del ciclo chimentero y agregó: “Si quiere competir, diga: ‘No, señor Ventura, a mí no me dé nada. Yo voy a competir porque a mí me da adrenalina y yo quiero competir’”.

Por último, el conductor manifestó que lo mejor que les puede pasar a los premios es que Mirtha pueda seguir compitiendo.