Más de mil voluntarios para el plan de vacunación en Neuquén

“Hasta que no estén las autorizaciones y aprobaciones no vamos a vacunar a nadie”, explicó Gutierrez. Cabe recordar que esta vacuna aún está en fase de experimentación y si bien hay una gran expectativa sobre su funcionamiento, aún no hay ciencia cierta sobre su utilización.

La idea de dicha campaña es que la oportunidad de la vacunación sea una elección y no una obligación. Además, será gratis su aplicación. En tal sentido, el registro que se habilitó es para aquellas personas que quieran participar del futuro operativo de vacunación en calidad de vacunadores o para trabajar en otras áreas del dispositivo. El registro no es para vacunarse.

Jornadas-de-vacunación-1245x1080.jpg gentileza

Las autoridades provinciales en sintonía con el Ministerio de Salud nacional ya avisaron que la prioridad de vacunación la tendrán el personal médico y los adultos mayores o personas que sean consideradas pacientes de riesgo para la enfermedad. En todo el territorio neuquino se dividen en distintos grupos.

Por un lado, el personal de salud que se estima que se trata de unas 16 mil personas. Los mayores de 60 años se tratan de unas 65.200 personas. Mientras que hay unas 49 mil personas de entre 18 a 59 años que presentan factores de riesgo. Por último, pero no menos importantes, unos 14 mil ciudadanos considerados esenciales para la provincia.

Para quienes quieran inscribirse, lo pueden hacer en la página del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén www.saludneuquen.gob.ar/registro-de-personas-voluntarias-para-el-despliegue-de-la-campana-de-vacunacion-covid-19/

Los voluntarios y las voluntarias serán capacitados con la finalidad de vacunar aproximadamente a 44 mil personas por semana. Este operativo implicará también un importante trabajo de logística y distribución.

Dada la magnitud e impacto que demandará esta campaña de vacunación el Ministerio de Salud de la Provincia está trabajando en una articulación estratégica con organismos oficiales, el subsector privado y de la seguridad social, como así también con la sociedad civil, la comunidad, centro de jubilados, entre otros.