"Me encantaría tener tres hijos"

¿Cómo son tus días en Nueva York, sólo amor o también trabajo?

Son un mix. No viajo sólo de paseo porque amo mi carrera y no la quiero descuidar. En general, aprovecho y me pongo reuniones de trabajo porque él está muy ocupado. Nos vemos recién a la noche y tratamos de acompañarnos todo lo que podemos. Además, estoy tomando clases de inglés allá. Obvio que en las tardes libres aprovecho para pasear todo lo que puedo.

¿Se viene la gran fiesta de casamiento en Estados Unidos?

¡Sí! El año que viene, y me pone muy feliz. Con Javier apostamos al futuro.

¿Te gustaría ser mamá? ¿Ya es un tema del que hablaron?

Totalmente. Es mi sueño formar una familia. Siempre que salí con alguien lo hice pensando en ese proyecto. Si no le veo proyección, ¿para qué estoy? Amo a los nenes, yo quería ser maestra jardinera. No se dio, pero lo seré de mis hijos. Me encantaría tener tres y que sean bien traviesos, como yo cuando era chica. Ya sé que los voy a malcriar mucho porque voy a ser una amiguita más; además de mamá, obvio. Quiero que disfruten y sean felices.

Por otro lado, ¿cómo viene tu año laboral?

Más tranquilo mediáticamente pero intenso. Me proponen muchas cosas, escucho y agradezco cada una de ellas, pero todavía no cerré nada porque hay algo que no me termina de convencer. Ya veré. Estoy con muchas reuniones para ver la posibilidad de lanzar una marca basada en mi imagen. Me encantaría poder emprender el desafío de hacer algo en tele: una novela, quizás, y tener un papel, no sólo una aparición. También estoy por abrir una fundación para gente que está en situación de calle que va a llevar mi nombre y apellido.

-¿Cuál sería el objetivo?

La idea es que sea un espacio en el que, además de tener un plato de comida, la gente pueda recibir amor y cariño, como el que tuve y tengo de mi familia. Me hace bien ayudar. Soy madrina también de la Villa 31. Me pone muy mal ver a las personas sufrir. Estoy convencida de que en la vida todo vuelve y te vuelve por tres. Cuando hacés de corazón, la vida paga todo. Sólo hay que esperar.

En todo este tiempo en el que no estuviste tan activa mediáticamente, ¿qué dirías que cambió en vos?

Tal vez crecí, la niña se convirtió en mujer. Siempre jugué y me divertí mucho. Fueron tiempos en los que la pasé muy bien y gracias a eso pude lograr todo lo que tengo. Pero ya está. Hoy estoy mucho más tranquila: era más impulsiva, de no pensar en nada. Ahora pienso todo dos veces. Además, estoy con una persona que no es pública y tiene un perfil bajísimo.

-¿Creés que te tachan injustamente de frívola?

Nunca escuché eso. Los que me conocen saben que soy muy humana. Voy a lugares lindos y me encanta sacar fotos porque no sé si otro día tendré la oportunidad de volver. Pero no soy egoísta, soy de compartir mucho. Trato de que la gente que quiero viaje conmigo y si no pueden venir, les traigo regalos. Dar alegría me hace el corazón más grande, lo expande. Mis seguidores en las redes también saben que no soy un personaje de telenovela. Soy transparente y me muestro así. No digo las cosas para quedar bien o mal. En ese sentido, creo que gran éxito es el amor de la gente, que me sigue a donde vaya.

-¿En qué te cuesta mucho no gastar dinero?

Me gusta mucho la ropa, pero no soy de gastar como una loca. En algunos lugares me dan, afuera es más barata y es muy distinta a la que se consigue acá. Soy muy coqueta y no soy de repetir.

-¿Y cómo te pegó la reciente entrada a los 30?

Me percibo mucho más chiquita por mi forma de ser, porque siempre me estoy riendo, trato de estar alegre y mantener energía positiva, pero cuando me miro al espejo me doy cuenta de que soy una mujer. Me doy cuenta de que estoy mucho más madura y me animo a un montón de desafíos que antes no.

-¿Y cómo te llevás con tu cuerpo?

Hoy estoy mucho más relajada que en otra época. No estoy en una etapa “obse”. Genéticamente soy flaca, pero igualmente suelo comer sano. La buena alimentación y el deporte son clave para ser exitosa por fuera y por dentro. También tengo poco tiempo porque paso muchas horas en el avión, pero camino mucho. El sedentarismo es fatal para cualquier persona. También siempre hago algo: algún tratamiento, uso cremas. Me gusta verme bien, pero no soy una enfermita.

-No más entradas al quirófano...

Tal cual. Si lo puedo evitar lo evito, no lo elijo ni loca. Entré alguna vez para curarme algunos traumitas. Yo quería ser primera vedette, tenía un poquito de adiposidad y la quería mejorar. Por ahí algún retoquecito como nos hacemos todas, pero mucho más superficial. Hay que tener seguridad interior: es cierto que lo de afuera atrae, pero lo que enamora es la personalidad. Eso que el otro irradia y no sabés explicar muy bien qué es pero te da alegría.

Polémicas felicitaciones

En estas últimas semanas, Vicky Xipolitakis no pasó desapercibida en los medios. No sólo anunció su casamiento sino que, invitada a la mesa de Mirtha Legrand, vivió un momento incomodísimo cuando felicitó al ex corredor de autos Juan María Traverso por llevar audífonos y Miguel del Sel la puso en evidencia. “¿Por qué lo felicitás?”, le preguntó el humorista. “¡Porque es lindo!”, respondió la rubia. “¿Es lindo llevar audífonos?”, arremetió el midachi. Luego, en Twitter, Traverso hizo un chiste sobre lo ocurrido y ella le respondió: “Sr @FlacoTraversoOK lo felicite X la valentía de decir públicamente q usa audífono, pq eso ayuda a mucha gente. Felicitaciones como persona”. Ese día, en lo de Mirtha, Vicky no evitó las preguntas sobre el escándalo que terminó en la Justicia en 2016, cuando enfrentó un conflicto judicial por haber ingresado a la cabina de los pilotos y piloteado un avión que se dirigía a Rosario. El caso no llegó a juicio gracias a una probation. “La causa terminó y me enseñó mucho. No hay mal que por bien no venga. Aprendí quiénes eran las personas que de verdad me querían y cuáles estaban por conveniencia”, contó la rubia.