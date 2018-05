Mica Viciconte y un momento incómodo en la TV

Sin embargo, en su paso por Pasapalabra, el ciclo que conduce Iván de Pineda, la ex protagonista de Combate dejó entrever que hay detalles básicos de toda pareja que aún le falta ajustar un poco. Por ejemplo, memorizar bien la fecha de su cumpleaños.

Todo comenzó cuando Iván de Pineda le preguntó por su propia fecha de nacimiento y, al encontrar como respuesta que había sido ayer, se acercó a saludarla.

Ante esto, la astróloga Jimena La Torre, también presente en el programa, le dijo "cumpliste con luna en sagitario, no sé si sabés quién es de ese signo", dando por entendido que ella estaba al tanto que se estaba refiriendo al jugador de Vélez.

"No sé ni siquiera mi pareja de qué es. ¿Si cumple en diciembre es de sagitario? Estoy muy mal", confesó desconcertada.

Sorprendido por la respuesta, Iván le preguntó: "¿no sabés qué día cumple?".

"Veintialgo. Bueno, más o menos. No quiero decir. Veintipico", atinó a responder una de las semifinalistas del último Bailando.

"No, el 21", la corrigió de Pineda. "Bueno, más o menos. En diciembre me pongo las pilas y me fijo cuándo es", cerró ella, avergonzada por quedar expuesta ante esta situación.

