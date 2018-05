Como si esto no fuera poco, la panelista de Cortá por Lozano hizo referencia a la posible participación de su ex marido en el “Bailando” y lo defenestró: “Cubero está inserto en la farándula y tendría chances de llegar a la pista del ‘Bailando’. ¡Es algo que bajo ningún concepto hubiese imaginado! Si lo viera a Fabián en el ‘Bailando’ me haría mucha gracia y hasta me daría vergüenza”.

Por último, habló sobre el divorcio y el acuerdo para la crianza de Indiana (9), Allegra (7) y Sienna (3). “Las verá dos veces por semana y un finde por medio, aunque con el fútbol nada es fijo. Y finalmente lo de la cuota alimentaria, porque había cosas que no sucedían”, comentó, deslizando que Poroto no estaba cumpliendo en tiempo y forma.

Mica se mostró molesta por las duras palabras de la panelista contra quien es ahora su novio. Mica se mostró molesta por las duras palabras de la panelista contra quien es ahora su novio.

Por otro lado, Mica, en medio de los festejos por su cumpleaños (al cual asistieron las hijas de Nicole), no dudó en cruzar a la modelo para defender a su hombre. “Siempre digo que si estuviste tanto tiempo con una persona algo bueno te dio. Entonces yo no hablaría nunca mal del padre de mis hijas porque es parte de mi familia”, lanzó.

Sus hijas: Nicole aseguró que sus hijas no se sienten cómodas con la gran exposición que tienen.

Nicole manifestó que le daría "gracia" y también "vergüenza" ver a su ex en el "Bailando". Nicole manifestó que le daría "gracia" y también "vergüenza" ver a su ex en el "Bailando".

