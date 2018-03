La presentación oficial de la pareja se dio en el evento Argentina Fashion Week dónde no se escondieron de los flashes y mostraron abiertamente su relación. Además de concurrir al distinguido evento llevado a cabo en el Hotel Alvear la nueva pareja compartió una cena luego de la cual 'Poroto' inauguró las historias de su cuenta de Instagram con la frase “la cena perfecta”.

la cena perfecta.jpg

Por otro lado, Cubero hizo referencia a los cruces con su ex novia y cómo avanzó hasta presentarse juntos en el evento. "La presenté primero como amiga y después ya como novia. Ellas están contentas. Me tiene sin cuidado lo que le pueda llegar a molestar o no a Nicole. Las cosas que hago, las hago por propio deseo, sin querer buscar nada raro en otro lado" expresó entre risas el capitán del Fortín.

Pero no todo es alegría luego de que el futbolista de Vélez “blanquee” su relación y su ex novia, Nicole Neuman, le tiró un palito. “Hace unos meses se lo recomendaba a cualquier mujer, ahora no” sostuvo la modelo que no celebró la unión de los “tortolitos”.

