Soltera y con levante

Nicole aprovechó su espacio en Cortá por Lozano para desmentir ese rumor y hasta contó que son varios los hombres que le escriben, pero ella se mantiene soltera. “Que me escriban hay muchos, pero yo no tengo un affaire ni estoy de novia con nadie”, lanzó la blonda y continuó: “A Gastón lo conozco de chica. Conozco a su familia, alquilábamos el mismo complejo en Punta de chicos, tenemos grupos de amigos similares, hemos compartido comidas, pero no tengo nada con él”. Sin embargo, no le cerró del todo la puerta y deslizó que Rosetto “es muy buenmozo”.

"Hay mucho": La blonda manifestó que son muchos los hombres que le escriben a su teléfono.

Con bronca: Nicole contó que los misteriosos tuits estaban dedicados a Poroto Cubero.

El “vendehumo”

Tras aquellos misteriosos tuits en los que Nicole tildaba de “vendehumo” a una figura masculina, la modelo se animó a decir a quién estaban dedicados. “Fueron para mi ex. Es un vendehumo porque él dice cosas para afuera que en la interna no son. Hubo cosas que dijo que no me parecieron adecuadas para los tiempos”, sentenció, haciendo referencia a las declaraciones que hizo cuando ella comenzó a salir con Facundo Moyano, en las que se mostraba molesto. Su discurso cambió cuando inició su noviazgo con Mica Viciconte.