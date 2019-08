Mirá como los microbios se están comiendo al Titanic

Según los científicos, el tiempo al que el barco a estado expuesto a remolinos subterráneos y corrientes fuertes, han acelerado el proceso de corrosión de la sal y a todo esto se suma el aumento de la presencia de bacterias y microbios en la zona del naufragio que comen metal.

La experta y principal investigadora, Clare Fitzsimmons, dijo que: "Existen microbios en el naufragio los cuales se están comiendo todo el hierro del barco, creando estructuras de "rustículo", las cuales son unas formas bastantes más débiles del metal". Estas condiciones provocan que el metal de la nave comienza a disolverse en forma progresiva en pequeños fragmentos hasta llegar a convertirse en polvo que se disuelve en el mar.

Los investigadores estiman que a la velocidad con la que se produce este desgaste, la estructura del barco podría desaparecer cerca del año 2030, ya que la inmensa colonia microbiana que afecta al barco no tiene vuelta atrás. Las imágenes que registró el equipo podrían ser las últimas en donde se pueda apreciar la inconfundible armazón completa del barco.

Dramatic damage to the Titanic revealed on the first visit in 15 years