Es que el trabajo se está demorando más de la cuenta y al parecer no estará finalizado de aquí a 15 días.

Desde el drone de LMNeuquén se puede observar las largas filas de autos que avanzan a paso de tortuga a lo largo de cuadras y cuadras, además de los embotellamientos que se generan en las esquinas.

"La calle Alcorta es una locura, nosotros estamos sugiriendo que se haga el trabajo a media calzada", señaló en diálogo con LU5 el Tesorero de la Sociedad vecinal del barrio Área Centro Sur, Norberto Venditti.

"La obra se dilató en el tiempo porque nadie le punto los puntos sobre las íes. La empresa trabaja 6 horas por días, no trabaja ni fines de semana ni los feriados. Las molestias a los vecinos no la tuvieron en cuenta. No hablo en contra de la obra sino de la desidia de los funcionarios municipales en no ponerse en el lugar de los vecinos", expresó el vecinalista.

