"No solo es el caos que se vienen en estos 15 días sino que ya hace más cuatro meses que llevamos con la obra de calle Láinez cuando dijeron que se iba a demorar 30 días", señaló en diálogo con LU5 el Tesorero de la Sociedad vecinal del barrio Área Centro Sur, Norberto Venditti.

El vecino sugirió que se busque la manera de perjudicar lo menos posible al tránsito en el sector. "La calle Alcorta es una locura, nosotros estamos sugiriendo que se haga el trabajo a media calzada", observó.

Se trata de una obra que consiste en el empalme de un sistema pluvial para evitar inundaciones y anegamientos en esa zona del Bajo neuquino.

"Las molestias a los vecinos no la tuvieron en cuenta, por más que sea una obra importante para evitar inundaciones. No hablo en contra de la obra sino de la desidia de los funcionarios municipales en no ponerse en el lugar de los vecinos", sostuvo el vecinalista.

Dijo que "la obra se dilató en el tiempo porque nadie le punto los puntos sobre las íes. La empresa trabaja 6 horas por días, no trabaja ni fines de semana ni los feriados".

