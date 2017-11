Moria las atendió

Esta noche la publicación brindará una fiesta por sus 25 años donde rendirá homenaje a la diva de los teléfonos y a la señora de los almuerzos, dejando afuera del tributo a la One.

“Yo si voy, voy vestida con arco iris, porque soy una drag queen, soy hermafrodita. No me enojé con la revista, pero le dije al que me invitó que no sea desubicado. Cómo voy a ser yo, una mujer que prácticamente inventó todo lo que es rupturista, el cortejo de Mirtha Legrand y Susana Giménez vestidas de plateado y yo de rojo. ¿Perdón?”, lanzó molesta la lengua karateca ante la prensa. “A la Legrand puede ser, pero a la Giménez no. Si voy en el medio vestida de arco iris, puede ser. Hice programas que me los levantaron por romper los esquemas en la televisión. No estoy para esta gráfica, estoy para otra”, concluyó.

¿Son amigas? La One fue lapidaria con Su. Dijo que un ciclo no es trayectoria y que lee cuando presenta.

Ni loca les hago el cortejo a una señora con menos trayectoria que yo y a otra que viene del cine mudo”. Moria Casán. Sobre Susana Giménez y Mirtha Legrand

Las destrozó

Más tarde, envió un mensaje de audio a Intrusos en el que remarcó: “No le voy a hacer cortejo a una persona como Susana, que cuando me presenta a mí, lee. La que empezó primero con el programa fui yo. Soy vanguardia. Todas estas hacen lo mismo: los dinosaurios están vivos y como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan. Divinas, pero que les hagan el cortejo todas esas de felpudo”.

Además, se filtró otro audio en el que rechaza la invitación de la revista. “Ni loca, una viene del cine mudo y la otra tiene menos trayectoria. Tener programa no significa trayectoria. Por más que sea icónica, no les voy a hacer el cortejo”, sostuvo.