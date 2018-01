Moria se burló del Papa y salió a bancar a Cacho Castaña

“Capusoto comenzó gira por Chile y le mandó misiva en english a Macri, deja vu de Marylin cuando le cantó Happy Birthday Mr. President #AguanteSanMartín que cruzó la cordillera para liberarnos”, disparó Moria en las redes y añadió: “Convoca más que ex cardenal de basílica de Luján, el Indio Solari #Amén”. “¿Cómo no le voy a pegar al Papa? No lo quiero. No quiero la jerarquía eclesiástica. ¿Por qué te pensás que se van todos los fieles de la Iglesia católica? El Papa acaba de pedir perdón por la pedofilia, pero el perdón no me alcanza”, sentenció en Intrusos.

“Hay frailes buenos que hacen mucho trabajo social, que trabajan en serio. Pero la jerarquía eclesiástica no va conmigo. Tienen que trabajar todos en las villas y vivir en un pesebre y ahí les empiezo a creer de vuelta”, remarcó.

“Un bullying terrible”

La One salió en defensa de Cacho Castaña, quien generó una gran polémica con una frase más que desafortunada: “si la violación es inevitable, relájate y goza”. “Estamos en una cacería de brujas y hay mucha autocensura. Lo crucificaron, un bullying terrible. Lo único malo que hizo es pedir disculpas. ¿Por qué vas a pedir disculpas sobre algo que dijiste?. Tendría que haber dicho ‘En mi época era divertido, en otra no’”, concluyó.