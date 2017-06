MPN: ensayo y error para 2019

El MPN juega a prueba y error en la ciudad. Cambia de perfil electoral, en una insistente búsqueda por recuperar la comuna, tras casi 20 años de haberla perdido a manos de Horacio “Pechi” Quiroga. En el laboratorio de construcción de perfiles políticos, hoy la lista Azul apostó a Alejandro Nicola, ministro de Energía de la provincia y hombre con semblante serio y que denota experiencia, además de cumplir con los requisitos de tener un ADN casi completo en el partido provincial. El candidato dista mucho del perfil que se usó en 2015, con la imagen joven y descontracturada, llena de selfies y sonrisas, como fue el actual diputado provincial Pablo Bongiovani. El MPN quiere buscarle el timing a la ciudad y jugarse por la imagen de un político experimentado, con aires de administrador global, que pueda competir de igual a igual con el legado quiroguista. Alguien que pueda representar no sólo al electorado cautivo, sino también a un público de esa clase media imaginaria, neuquina y profesional. Un proyecto similar que en su momento quedó trunco con la ex vicegobernadora Ana Pechen, sin dejar de lado el recambio generacional, que ya se impulso con los actuales concejales del partido provincial. Toda esta estrategia de perfiles, de todas maneras, no puede ser posible sin compatibilizar las ansiedades de los sectores internos del partido. Se complementa con una visión estratégica que tiene que tener la lista para hacer un equilibrio entre la tríada Gutiérrez-Sapag-Figueroa. El MPN azul se desvela en recuperar la ciudad. De hecho, ya actúa como si la estuviera gobernando, a dos años y medio de las elecciones municipales. Para ganar tiene que captar ese descontento quiroguista, difícil de conquistar.