Dolor: campeón de comer panchos queda afuera por vegano

El comunicado no especificaba la marca rival en cuestión, salvo para decir que "vende panchos de origen vegetal". El New York Post, que dio a conocer la noticia, informó que Chestnut, de 40 años, llegó a un acuerdo para representar a Impossible Foods , que recientemente introdujo panchos sustitutos de la ternera elaborados con proteína de soja y otros productos de origen vegetal.

panchos2.jpg El rey de los panchos ahora es vegano

Calificando a Chestnut de "héroe americano", los organizadores del concurso de Nathan's afirmaron que ya hicieron "todo lo posible" para complacerle, acordando unos honorarios por su aparición y permitiendo que Chestnut compitiera en otro concurso de comer panchos "sin marca" el Día del Trabajo.

"Sin embargo, parece que Joey y sus representantes dieron prioridad a una nueva asociación con otra marca de salchichas antes que a nuestra larga relación", dice el comunicado. "Esperamos que vuelva cuando no esté representando a una marca rival".

El famoso comedor de panchos

Chestnut, ingeniero en construcción de profesión y nativo de Indiana, dijo en su propio comunicado en X que estaba "abatido" al enterarse de que estaba siendo "expulsado" del concurso de Nathan's Famous después de 19 años.

"Para dejar las cosas claras, no tengo contrato con MLE ni con Nathans y están intentando cambiar las reglas de años anteriores en lo que se refiere a otros socios con los que puedo trabajar", escribió.

El año pasado, con 62 salchichas en 10 minutos, Chestnut consiguió el 16º triunfo de su carrera en el festival anual, pero no alcanzó su récord mundial de 76 salchichas, logrado en 2021.

El tradicional concurso de 10 minutos de Nathan's, un espectáculo carnavalesco retransmitido por ESPN, comenzó en 1980, cuando los ganadores empataron con sólo nueve salchichas cada uno. Chestnut, en comparación, suele engullir nueve salchichas en menos de un minuto.

"A mis fans, los quiero y los aprecio", escribió en X el martes. ¡¡¡"Tengan por seguro que pronto me verán comer de nuevo!!! SIGAN HAMBRIENTOS!".

Chestnut, cuya carrera en el mundo de los concursos de comida es impresionante, enfrenta ahora un nuevo desafío. La noticia de su exclusión del concurso anual causó revuelo en la comunidad de sus seguidores y en el ámbito de los concursos de comer panchos. Durante casi dos décadas, Chestnut ha sido una figura emblemática en este evento, y su ausencia este año marca un cambio significativo.

El acuerdo con Impossible Foods representa un giro en su carrera, indicando un posible interés en la sostenibilidad y en opciones alimenticias más saludables. La decisión de apoyar a una marca que vende productos de origen vegetal podría reflejar un cambio en sus valores personales o una estrategia para diversificar sus asociaciones comerciales.

Este incidente también pone de manifiesto la importancia de los contratos y acuerdos en el mundo del deporte y del entretenimiento. Aunque Chestnut no tiene un contrato formal con MLE ni con Nathan's, la decisión de la organización sugiere una expectativa de lealtad no escrita que él aparentemente no cumplió.

La reacción de Chestnut en su comunicado en X muestra su descontento con la situación, pero también su determinación para seguir adelante. Su mensaje a los fans deja claro que no piensa retirarse y que planea seguir compitiendo, aunque sea fuera del marco del concurso de Nathan's.