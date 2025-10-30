Suzanne Rees, de 80 años, fue encontrada sin vida un día después de que el barco partiera sin ella en el norte de Queensland, Australia.

La abandonó un crucero en una isla remota y murió: su familia busca respuestas

Una mujer australiana de 80 años fue encontrada muerta en una isla remota del norte de Queensland, en Australia , un día después de ser presuntamente abandonada por un crucero turístico.

La víctima, identificada como Suzanne Rees , era una turista de Nueva Gales del Sur que participaba en una travesía marítima de 60 días alrededor de ese país oceánico a bordo del Coral Adventurer, una embarcación operada por la compañía Coral Expeditions.

Según denunció su familia, que busca respuestas y explicaciones acerca de su muerte, la mujer desembarcó el sábado en Lizard Island, la primera escala del recorrido. De acuerdo con el testimonio de su hija, Katherine Rees, su madre se sintió mal durante una caminata organizada hacia una colina y le sugirieron que volviera sola hacia la base.

Sin embargo, siempre según esa versión, el crucero luego partió sin chequear su regreso ni realizar un recuento de pasajeros antes de zarpar.

En ese contexto, la ausencia de Rees no se advirtió hasta aproximadamente las 18 de ese mismo día, es decir cinco horas después de su desaparición, cuando no se presentó a cenar.

Según informó la Policía de Queensland, su cuerpo sin vida fue encontrado un día después, a unos 50 metros de un sendero que conduce al punto más alto de la isla.

El crucero, bajo investigación

Tras conocerse la noticia de la muerte de Rees, el crucero Coral Adventurer, con capacidad para 112 pasajeros, fue interceptado por funcionarios de la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima al llegar a Darwin, su siguiente escala.

La empresa responsable de su operación confirmó la muerte de la pasajera y señaló que la tripulación notificó a las autoridades apenas detectó la desaparición.

De hecho, su director ejecutivo, Mark Fifield, declaró que la compañía “lamenta profundamente lo sucedido” y que está colaborando con la policía y otras agencias gubernamentales para esclarecer el episodio.

Por su parte, la tripulante Traci Ayris afirmó que escuchó las transmisiones de emergencia y que el crucero habría realizado un recuento de buceadores, pero no de excursionistas. También indicó que la embarcación partió poco después de que los últimos pasajeros regresaran a bordo.

Cómo fue la búsqueda de la mujer

El helicóptero de búsqueda comenzó a operar alrededor de la medianoche y sobrevoló el área conocida como Telstra Rock, último punto donde fue vista Rees. Durante la madrugada, siete tripulantes del Coral Adventurer participaron en una caminata con linternas para intentar localizarla.

La búsqueda terrestre y aérea continuó al amanecer hasta que fue encontrado el cuerpo, al que finalmente trasladaron por aire el domingo por la tarde desde Lizard Island, un destino turístico que se encuentra a unos 90 kilómetros al noreste de Cooktown.

El sendero donde hallaron el cuerpo sigue la ruta histórica del explorador James Cook, quien ascendió esa montaña en 1770 tras encallar su barco, el Endeavour, contra un arrecife cercano.

En medio del panorama de conmoción y desolación, la familia de Suzanne Rees pidió que se revise el cumplimiento de las normas de seguridad en las excursiones organizadas por cruceros turísticos en la región.