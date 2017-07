Embed

Buenos Aires.- Natacha Jaitt rompió el silencio ante las cámaras de América y mató a Diego Latorre y su mujer. En un mano a mano con Pamela David, Jaitt reveló que se enojó porque el periodista no reconoció la relación: “A mí me molestó que ese domingo que empezó todo mi teléfono explotó, y cuando vi todo, lo llamé a él. Al principio no me atendía, me atendió y me cortó. Al otro día, esperaba que me contestara algo, y como no pasó, ahí dije: ‘Me cog... a un pelotudo’”.